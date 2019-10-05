Две астронавтки NASA одновременно выйдут в открытый космос

09:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

NASA планирует первую женскую космическую миссию. В открытый космос с Международной космической станции выйдут Кристина Кох и Джессика Мейр.

Пока их выход намечен на 21 октября. Как сообщает Associated Press, изначально в этом мероприятии должны были участвовать четыре астронавтки. Предполагалось, что две из них должны руководить полётом с Земли.



Первой женщиной, которая вышла в открытый космос, стала советский космонавт Светлана Савицкая в 1984 году. Говорит Москва

