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НОВОСТИ

Две астронавтки NASA одновременно выйдут в открытый космос

09:00 05.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

NASA планирует первую женскую космическую миссию. В открытый космос с Международной космической станции выйдут Кристина Кох и Джессика Мейр.

Пока их выход намечен на 21 октября. Как сообщает Associated Press, изначально в этом мероприятии должны были участвовать четыре астронавтки. Предполагалось, что две из них должны руководить полётом с Земли.

Первой женщиной, которая вышла в открытый космос, стала советский космонавт Светлана Савицкая в 1984 году.  Говорит Москва

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