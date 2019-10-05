Глава МИД Грузии выступил за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ
09:30 05.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
МИД Грузии выступил за скорейшее восстановление авиасообщения с Россией. По словам главы ведомства Давида Залкалиани, Тбилиси приветствует ускорение процесса.
«Отношения между народами и туризм — это те направления, которые содействуют деэскалации», — отметил дипломат.
Ранее грузинские власти сообщили о рекордном снижении турпотока в аэропортах Батуми и Тбилиси из-за прекращения авиасообщения с Россией. По предварительной оценке, местный туристический сектор не досчитается более 700 миллионов долларов. Говорит Москва
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