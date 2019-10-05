0
0
0
НОВОСТИ

Глава МИД Грузии выступил за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ

09:30 05.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

МИД Грузии выступил за скорейшее восстановление авиасообщения с Россией. По словам главы ведомства Давида Залкалиани, Тбилиси приветствует ускорение процесса.

«Отношения между народами и туризм — это те направления, которые содействуют деэскалации», — отметил дипломат.

Ранее грузинские власти сообщили о рекордном снижении турпотока в аэропортах Батуми и Тбилиси из-за прекращения авиасообщения с Россией. По предварительной оценке, местный туристический сектор не досчитается более 700 миллионов долларов.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:00 05.10.2019
Две астронавтки NASA одновременно выйдут в открытый космос
0
107
08:50 05.10.2019
В Иркутской области катер врезался в берег
0
132
08:40 05.10.2019
На фоне скандала снизился предвыборный рейтинг Байдена
0
140
08:30 05.10.2019
Путин предложил создать госкорпорацию в сфере здравоохранения
0
151
22:45 04.10.2019
В Алжире прошли манифестации с требованием смены власти и проведения честных выборов - СМИ
0
597
22:30 04.10.2019
На гастроли в США отправилась балетная труппа Мариинского театра
0
627
22:15 04.10.2019
Мексика: Более 20 тыс человек заболели лихорадкой денге, из них 72 скончались
0
640
21:30 04.10.2019
В РФ будет применять опыт ФРГ по переработке и утилизации отходов - зампред правительства
0
613
20:30 04.10.2019
Делом о невыдачи виз делегатам из РФ для участия в заседании по разоружению занимается ООН
0
662
19:30 04.10.2019
Вопрос размещение ракет средней и меньшей дальности на Кубе РФ не рассматривает - замглавы МИД
0
678

Возврат к списку