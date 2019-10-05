Глава МИД Грузии выступил за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ

09:30 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

МИД Грузии выступил за скорейшее восстановление авиасообщения с Россией. По словам главы ведомства Давида Залкалиани, Тбилиси приветствует ускорение процесса.

«Отношения между народами и туризм — это те направления, которые содействуют деэскалации», — отметил дипломат.



Ранее грузинские власти сообщили о рекордном снижении турпотока в аэропортах Батуми и Тбилиси из-за прекращения авиасообщения с Россией. По предварительной оценке, местный туристический сектор не досчитается более 700 миллионов долларов. Говорит Москва

