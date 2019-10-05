"Первый канал" изменил правила голосования на шоу "Голос"

10:00 Источник: RNS

«Первый канал» изменил правила зрительского голосования на шоу «Голос», ограничив количество SMS-сообщений, которые зрители могут отправить в рамках голосования за участников шоу, а также убрав возможность голосования при помощи звонков, объявил в прямом эфире программы «Голос 60+» ведущий Дмитрий Нагиев.

«Если раньше можно было отправлять до 20 сообщений с одного номера, то теперь вы можете проголосовать <…> только один раз на каждом из этапов», — цитируют телеведущего «РИА Новости».



Теперь также при голосовании зрителям будет приходить ответное сообщение с просьбой подтвердить действие. RNS

