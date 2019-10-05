"Первый канал" изменил правила голосования на шоу "Голос"
10:00 05.10.2019 Источник: RNS
«Первый канал» изменил правила зрительского голосования на шоу «Голос», ограничив количество SMS-сообщений, которые зрители могут отправить в рамках голосования за участников шоу, а также убрав возможность голосования при помощи звонков, объявил в прямом эфире программы «Голос 60+» ведущий Дмитрий Нагиев.
«Если раньше можно было отправлять до 20 сообщений с одного номера, то теперь вы можете проголосовать <…> только один раз на каждом из этапов», — цитируют телеведущего «РИА Новости».
Теперь также при голосовании зрителям будет приходить ответное сообщение с просьбой подтвердить действие. RNS
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