США ограничат въезд иммигрантам без медстраховки
10:30 05.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу распоряжение, согласно которому с 3 ноября въезд иммигрантов без медицинской страховки будет ограничен. Об этом говорится в опубликованном сообщении Белого дома.
"Заявители должны продемонстрировать наличие действующей в течение 30 дней с даты въезда в страну медицинской страховки или наличие средств для покрытия медицинских расходов, - отмечается в тексте. - Заявитель для получения должен соответствовать этим требованиям. Допускается ряд исключений, в частности, для детей граждан США".
"Распоряжение вступает в силу в 12:01 3 ноября", - говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 11:00 05.10.2019
- Трамп намерен предложить КНДР сделку по санкциям - СМИ
- 10:49 05.10.2019
- Мэр Москвы Собянин встретился с членами Валдайского дискуссионного клуба
- 10:00 05.10.2019
- "Первый канал" изменил правила голосования на шоу "Голос"
- 09:30 05.10.2019
- Глава МИД Грузии выступил за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ
- 09:00 05.10.2019
- Две астронавтки NASA одновременно выйдут в открытый космос
- 08:50 05.10.2019
- В Иркутской области катер врезался в берег
- 08:40 05.10.2019
- На фоне скандала снизился предвыборный рейтинг Байдена
- 08:30 05.10.2019
- Путин предложил создать госкорпорацию в сфере здравоохранения
- 22:45 04.10.2019
- В Алжире прошли манифестации с требованием смены власти и проведения честных выборов - СМИ
- 22:30 04.10.2019
- На гастроли в США отправилась балетная труппа Мариинского театра
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать