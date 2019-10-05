0
0
47
НОВОСТИ

США ограничат въезд иммигрантам без медстраховки

10:30 05.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу распоряжение, согласно которому с 3 ноября въезд иммигрантов без медицинской страховки будет ограничен. Об этом говорится в опубликованном сообщении Белого дома.

"Заявители должны продемонстрировать наличие действующей в течение 30 дней с даты въезда в страну медицинской страховки или наличие средств для покрытия медицинских расходов, - отмечается в тексте. - Заявитель для получения должен соответствовать этим требованиям. Допускается ряд исключений, в частности, для детей граждан США".

"Распоряжение вступает в силу в 12:01 3 ноября", - говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:00 05.10.2019
Трамп намерен предложить КНДР сделку по санкциям - СМИ
0
69
10:49 05.10.2019
Мэр Москвы Собянин встретился с членами Валдайского дискуссионного клуба
0
71
10:00 05.10.2019
"Первый канал" изменил правила голосования на шоу "Голос"
0
130
09:30 05.10.2019
Глава МИД Грузии выступил за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ
0
174
09:00 05.10.2019
Две астронавтки NASA одновременно выйдут в открытый космос
0
209
08:50 05.10.2019
В Иркутской области катер врезался в берег
0
226
08:40 05.10.2019
На фоне скандала снизился предвыборный рейтинг Байдена
0
240
08:30 05.10.2019
Путин предложил создать госкорпорацию в сфере здравоохранения
0
252
22:45 04.10.2019
В Алжире прошли манифестации с требованием смены власти и проведения честных выборов - СМИ
0
652
22:30 04.10.2019
На гастроли в США отправилась балетная труппа Мариинского театра
0
681

Возврат к списку