Трамп намерен предложить КНДР сделку по санкциям - СМИ
11:00 05.10.2019 Источник: РБК
Президент США Дональд Трамп готов предложить лидеру КНДР Ким Чен Ыну сделку по санкциям, которые были введены против Пхеньяна со стороны Организации Объединенных Наций (ООН), пишет журнал Time со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.
По их словам, глава Белого дома намерен предложить Северной Корее приостановить действия санкций ООН на экспорт в КНДР текстиля и угля на три года в обмен на демонтаж крупнейшего северокорейского ядерного объекта, который расположен в Йонбёне. Кроме того, в рамках этой сделки Пхеньян должен будет остановить производство высокообогащенного урана. РБК
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