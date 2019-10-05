Власти Саудовской Аравии смягчили требования к иностранным туристам
11:30 05.10.2019 Источник: Эхо Москвы
В Саудовской Аравии смягчили требования к иностранным туристам. Разнополым парам разрешили останавливаться в одном номере без подтверждения родственных связей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комиссию по туризму и национальному наследию страны. Подданные королевства по-прежнему должны предоставлять доказательства родства при заселении в отель. Эхо Москвы
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