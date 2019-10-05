Власти Саудовской Аравии смягчили требования к иностранным туристам

11:30 Источник: Эхо Москвы

В Саудовской Аравии смягчили требования к иностранным туристам. Разнополым парам разрешили останавливаться в одном номере без подтверждения родственных связей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комиссию по туризму и национальному наследию страны. Подданные королевства по-прежнему должны предоставлять доказательства родства при заселении в отель. Эхо Москвы