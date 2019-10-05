Активистка в США предложила бомбить Россию и есть детей
12:00 05.10.2019 Источник: Газета.Ru
В Соединенных Штатах активистка на встрече с демократом Александрой Окасио-Кортез призвала есть детей и бомбить Россию для того, чтобы спасти планету. Об этом пишет USA Really.
Неизвестная попросила микрофон во время встречи и сделала громкое заявление, как быстро спасти планету. По мнению активистки, Земле осталось всего несколько месяцев и потом она падет. Однако спасти планету можно при помощи поедания детей.
«Даже если мы разбомбим Россию, у нас останется слишком много людей... Это большая проблема» — заявила активистка.
Изначально девушка также предложила есть трупы, однако быстро спасти планету таким способом невозможно, заключила неизвестная. Газета.Ru
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