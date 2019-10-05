0
0
27
НОВОСТИ

В Гонконге после беспорядков закрыто метро

14:00 05.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа метро Гонконга остается приостановленной с вечера пятницы после произошедших на ее станциях массовых беспорядков и актов вандализма. В субботу утром не осуществляется движение поездов по всем веткам, сообщила корпорация Эм-ти-ар (MTR) - оператор железнодорожного транспорта.

"После вспышки насилия в нескольких районах обсуживающий персонал должен позаботиться о своей безопасности, прежде чем поехать на поврежденные станции, оценить ущерб и выполнить ремонтные работы", - отметил оператор подземки.

Уточняется, что на данный момент приостановлен весь спектр транспортных услуг MTR, включая движение по линиям легкого метро и ветке аэроэкспресса. Корпорация не уточнила, когда может быть возобновлена работа метро и призвала следить за информацией в течение дня.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:06 05.10.2019
Известные блогеры провели уроки в московских школах
0
55
13:00 05.10.2019
Кошек приходится выручать в семь раз чаще собак - латвийские спасатели
0
153
12:30 05.10.2019
Минкомсвязь предлагает развлекательные каналы поддержать материально
0
199
12:00 05.10.2019
Активистка в США предложила бомбить Россию и есть детей
0
224
11:30 05.10.2019
Власти Саудовской Аравии смягчили требования к иностранным туристам
0
240
11:00 05.10.2019
Трамп намерен предложить КНДР сделку по санкциям - СМИ
0
267
10:49 05.10.2019
Мэр Москвы Собянин встретился с членами Валдайского дискуссионного клуба
0
232
10:30 05.10.2019
США ограничат въезд иммигрантам без медстраховки
0
282
10:00 05.10.2019
"Первый канал" изменил правила голосования на шоу "Голос"
0
274
09:30 05.10.2019
Глава МИД Грузии выступил за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ
0
324

Возврат к списку