В Гонконге после беспорядков закрыто метро
14:00 05.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Работа метро Гонконга остается приостановленной с вечера пятницы после произошедших на ее станциях массовых беспорядков и актов вандализма. В субботу утром не осуществляется движение поездов по всем веткам, сообщила корпорация Эм-ти-ар (MTR) - оператор железнодорожного транспорта.
"После вспышки насилия в нескольких районах обсуживающий персонал должен позаботиться о своей безопасности, прежде чем поехать на поврежденные станции, оценить ущерб и выполнить ремонтные работы", - отметил оператор подземки.
Уточняется, что на данный момент приостановлен весь спектр транспортных услуг MTR, включая движение по линиям легкого метро и ветке аэроэкспресса. Корпорация не уточнила, когда может быть возобновлена работа метро и призвала следить за информацией в течение дня.
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