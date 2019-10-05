В Гонконге после беспорядков закрыто метро

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа метро Гонконга остается приостановленной с вечера пятницы после произошедших на ее станциях массовых беспорядков и актов вандализма. В субботу утром не осуществляется движение поездов по всем веткам, сообщила корпорация Эм-ти-ар (MTR) - оператор железнодорожного транспорта.

"После вспышки насилия в нескольких районах обсуживающий персонал должен позаботиться о своей безопасности, прежде чем поехать на поврежденные станции, оценить ущерб и выполнить ремонтные работы", - отметил оператор подземки.



Уточняется, что на данный момент приостановлен весь спектр транспортных услуг MTR, включая движение по линиям легкого метро и ветке аэроэкспресса. Корпорация не уточнила, когда может быть возобновлена работа метро и призвала следить за информацией в течение дня.

