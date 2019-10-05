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Кошек приходится выручать в семь раз чаще собак - латвийские спасатели

13:00 05.10.2019 Источник: Интерфакс

Латвийским спасателям, выезжающим на помощь домашним и диким животным, чаще всего приходится вызволять из опасных ситуаций кошек, сообщила агентству BNS старший специалист отдела превенции и информирования общественности Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Вендия Пикше-Кучма.

Согласно статистике ГПСС, кошки чаще всего попадают в опасные ситуации. В этом году спасатели уже 309 раз оказывали помощь котам, которые забирались в дерево, но не могли спуститься, залезали в трубы или падали в вентиляционные шахты и колодцы.

Следующими, кто чаще всего нуждается в помощи, являются птицы - в 140 случаях голуби, ласточки, кукушки, чайки, вороны, аисты, дрозды, ястребы и другие птицы оказывались в бедственном положении, например, залетев в вентиляционную шахту или запутавшись в рыболовной леске.

Часто поступают также звонки с просьбами оказать помощь попавшим в беду собакам, в этом году таких звонков было 44.

На спасение змей, которые оказывались в жилых домах или дворах, спасатели выезжали 38 раз.

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