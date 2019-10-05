0
0
70
НОВОСТИ

Минкомсвязь предлагает развлекательные каналы поддержать материально

12:30 05.10.2019 Источник: НГ-Online

Минкомсвязь подготовила поправки в закон о СМИ, расширяющие получение субсидий из бюджета развлекательными телеканалами, входящими во второй мультиплекс (Рен ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ»).

Чтобы исключить вероятность прекращения трансляции второго мультиплекса в небольших населенных пунктах, где распространение сигнала убыточно, государство компенсирует расходы вещателям телеканалов второго мультиплекса. 

Сейчас государственное субсидирование получают телеканалы первого мультиплекса — Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», НТВ, «Пятый канал», «Матч ТВ», «ТВ Центр», «Карусель», «ОТР».

Если законопроект примут, компенсации из федерального бюджета будут выплачиваться не 10, а 20 каналам и россияне получат возможность бесплатно в хорошем качестве смотреть 20 федеральных телеканалов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:00 05.10.2019
Активистка в США предложила бомбить Россию и есть детей
0
111
11:30 05.10.2019
Власти Саудовской Аравии смягчили требования к иностранным туристам
0
147
11:00 05.10.2019
Трамп намерен предложить КНДР сделку по санкциям - СМИ
0
182
10:49 05.10.2019
Мэр Москвы Собянин встретился с членами Валдайского дискуссионного клуба
0
166
10:30 05.10.2019
США ограничат въезд иммигрантам без медстраховки
0
209
10:00 05.10.2019
"Первый канал" изменил правила голосования на шоу "Голос"
0
211
09:30 05.10.2019
Глава МИД Грузии выступил за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ
0
259
09:00 05.10.2019
Две астронавтки NASA одновременно выйдут в открытый космос
0
294
08:50 05.10.2019
В Иркутской области катер врезался в берег
0
298
08:40 05.10.2019
На фоне скандала снизился предвыборный рейтинг Байдена
0
329

Возврат к списку