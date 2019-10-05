Минкомсвязь предлагает развлекательные каналы поддержать материально

12:30 Источник: НГ-Online

Минкомсвязь подготовила поправки в закон о СМИ, расширяющие получение субсидий из бюджета развлекательными телеканалами, входящими во второй мультиплекс (Рен ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ»).

Чтобы исключить вероятность прекращения трансляции второго мультиплекса в небольших населенных пунктах, где распространение сигнала убыточно, государство компенсирует расходы вещателям телеканалов второго мультиплекса.

Сейчас государственное субсидирование получают телеканалы первого мультиплекса — Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», НТВ, «Пятый канал», «Матч ТВ», «ТВ Центр», «Карусель», «ОТР».

Если законопроект примут, компенсации из федерального бюджета будут выплачиваться не 10, а 20 каналам и россияне получат возможность бесплатно в хорошем качестве смотреть 20 федеральных телеканалов.