Минкомсвязь предлагает развлекательные каналы поддержать материально
12:30 05.10.2019 Источник: НГ-Online
Минкомсвязь подготовила поправки в закон о СМИ, расширяющие получение субсидий из бюджета развлекательными телеканалами, входящими во второй мультиплекс (Рен ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ»).
Чтобы исключить вероятность прекращения трансляции второго мультиплекса в небольших населенных пунктах, где распространение сигнала убыточно, государство компенсирует расходы вещателям телеканалов второго мультиплекса.
Сейчас государственное субсидирование получают телеканалы первого мультиплекса — Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», НТВ, «Пятый канал», «Матч ТВ», «ТВ Центр», «Карусель», «ОТР».
Если законопроект примут, компенсации из федерального бюджета будут выплачиваться не 10, а 20 каналам и россияне получат возможность бесплатно в хорошем качестве смотреть 20 федеральных телеканалов.
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