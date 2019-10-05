Известные блогеры провели уроки в московских школах

14:06

Накануне профессионального праздника педагогов - Дня учителя - в московских школах состоялись необычные уроки, в которых участвовали известные блогеры. Например, в школе №1517 в интеллектуальной викторине ученики соревновались с Машей Маевой и Lee Kei с канала DaiFiveTop, а в школе №480 Артур Шарифов провел урок физики в седьмом классе. Как сообщает столичный департамент образования, накануне Дня учителя, отмечаемого в нашей стране 5 октября, необычные занятия проводились и в других школах в разных районах мегаполиса.

Занятиями остались довольны и ученики и блогеры. «Для меня было очень необычно, что урок физики ведет блогер. Он разговаривал с нами на одном молодежном языке, постоянно шутил, было очень весело», - рассказал ученик Егор Макаров, в классе которого урок вел Артур Шарифов.

«Это был крутой опыт, - отметил сам блогер. - Мне понравилась активность учащихся и их заинтересованность. Быть учителем не так просто, как я думал. Школы стали совсем другие и открывают перед ребятами невероятные возможности!"