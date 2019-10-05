Известные блогеры провели уроки в московских школах
14:06 05.10.2019
Занятиями остались довольны и ученики и блогеры. «Для меня было очень необычно, что урок физики ведет блогер. Он разговаривал с нами на одном молодежном языке, постоянно шутил, было очень весело», - рассказал ученик Егор Макаров, в классе которого урок вел Артур Шарифов.
«Это был крутой опыт, - отметил сам блогер. - Мне понравилась активность учащихся и их заинтересованность. Быть учителем не так просто, как я думал. Школы стали совсем другие и открывают перед ребятами невероятные возможности!"
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