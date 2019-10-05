Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником, отметив их вклад в поддержание высокого уровня отечественного школьного образования. Видеообращение главы государства показал в субботу телеканал "Россия-24".

"Педагогическое мастерство и мудрость всегда пользовались безграничным уважением в нашей стране <...>. Именно от вас, от учителей, от вашей самоотдачи и профессионализма зависит, сможет ли отвечать российская школа вызовам времени и оставаться одной из лучших в мире, обеспечить равные возможности для школьников на всем пространстве нашей большой страны. Вы многое делаете для этого и, уверен, еще очень многое сделаете в будущем", - сказал президент.



"Вы учите быть порядочными и отзывчивыми, поощряете свободу мысли, творчества, научного поиска. И сами постоянно развиваетесь, идете вперед. Важно, что в вашей среде целое созвездие молодых, ярких преподавателей и директоров школ", - добавил Путин.



5 октября в России отмечается День учителя. В СССР этот праздник появился в середине 1960-х годов: по указу Президиума Верховного Совета от 29 сентября 1965 года он отмечался в первое воскресенье октября. С 1994 года в России праздник отмечается ежегодно 5 октября согласно указу президента РФ от 3 октября 1994 года. Дата была установлена в связи с тем, что в том же году решением ЮНЕСКО был учрежден Всемирный день учителя 5 октября - профессиональный праздник всех работников сферы образования.

