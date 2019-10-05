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НОВОСТИ

Несколько тысяч человек в Риге приняли участие в марше против ликвидации русских школ

16:00 05.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Марш в защиту русскоязычного образования прошел в субботу в центре столицы Латвии. Как сообщил корр. ТАСС один из организаторов акции, сопредседатель правления Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов, в шествии приняли участие порядка пяти тысяч человек.

"Для нас это сигнал к тому, что народ не сдается, - сказал он. - Настроение было подавленное в начале сентября, казалось, что власти могут делать с нами, что хотят. Но оказывается, что есть энергия сопротивления, это дает надежду на будущее".

Митрофанов отметил, что борьба русскоязычных жителей за свои права займет определенное время. "Здесь вопрос шире, чем образование, - сказал он. - Вообще, будут ли с нами считаться или будут мстить за времена так называемой оккупации?"

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