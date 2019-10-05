Доходы россиян упадут в 2019 г. из-за необходимости платить проценты по кредитам - Минфин
17:30 05.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Реальные доходы россиян продолжат падать в 2019 году, в частности из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам, несмотря на рост заработной платы, говорится в материалах Минфина к проекту бюджета на период 2020-2022 годов, который правительство внесло в Госдуму.
"В целом по итогам текущего года рост реальной начисленной заработной платы прогнозируется на уровне 1,5%. В то же время динамика реальных располагаемых доходов населения, несмотря на динамичный рост заработной платы, остается отрицательной (-1,3% за первое полугодие 2019 г.) на фоне возрастающего негативного вклада обязательных платежей, в том числе процентов за предоставленные кредиты. В результате рост реальных располагаемых доходов населения по итогам 2019 года сохранится на уровне предыдущего года и составит 0,1%", - отмечается в материалах Минфина.
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин летом заявлял, что в экономике РФ есть проблема закредитованности населения, которая "взорвется" в 2021 году.
НОВОСТИ
- 19:00 05.10.2019
- Эрдоган не исключил, что операция Турции в Сирии может начаться в ближайшие дни
- 18:30 05.10.2019
- МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении россиянки Юзик
- 18:00 05.10.2019
- Двух американцев задержали за порчу Пизанской башни
- 17:00 05.10.2019
- Более 90 из 150 российских спутников на орбите функционируют в интересах Минобороны
- 16:00 05.10.2019
- Несколько тысяч человек в Риге приняли участие в марше против ликвидации русских школ
- 15:00 05.10.2019
- Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя
- 14:06 05.10.2019
- Известные блогеры провели уроки в московских школах
- 14:00 05.10.2019
- В Гонконге после беспорядков закрыто метро
- 13:00 05.10.2019
- Кошек приходится выручать в семь раз чаще собак - латвийские спасатели
- 12:30 05.10.2019
- Минкомсвязь предлагает развлекательные каналы поддержать материально
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать