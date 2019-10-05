0
0
0
НОВОСТИ

Эрдоган не исключил, что операция Турции в Сирии может начаться в ближайшие дни

19:00 05.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил, что операция по созданию зоны безопасности в Сирии может начаться в ближайшие дни. Соответствующее заявление он сделал в субботу в Анкаре во время выступления, трансляцию которого ведет телеканал "А хабер".

"Создание зоны безопасности в Сирии является самым рациональным способом для возвращения сирийцев домой. Мы решили действовать самостоятельно. Мы будем проводить эту операцию и на земле, и с воздуха. Может быть, сегодня, а может быть, и завтра [приступим]", - сказал турецкий лидер. 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:30 05.10.2019
МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении россиянки Юзик
0
67
18:00 05.10.2019
Двух американцев задержали за порчу Пизанской башни
0
118
17:30 05.10.2019
Доходы россиян упадут в 2019 г. из-за необходимости платить проценты по кредитам - Минфин
0
158
17:00 05.10.2019
Более 90 из 150 российских спутников на орбите функционируют в интересах Минобороны
0
195
16:00 05.10.2019
Несколько тысяч человек в Риге приняли участие в марше против ликвидации русских школ
0
254
15:00 05.10.2019
Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя
0
274
14:06 05.10.2019
Известные блогеры провели уроки в московских школах
0
297
14:00 05.10.2019
В Гонконге после беспорядков закрыто метро
0
319
13:00 05.10.2019
Кошек приходится выручать в семь раз чаще собак - латвийские спасатели
0
393
12:30 05.10.2019
Минкомсвязь предлагает развлекательные каналы поддержать материально
0
410

Возврат к списку