Новые ПДД для электросамокатов и гироскутеров поддержали в Госдуме

19:30 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме поддержали новые ПДД для электросамокатов и гироскутеров. Вместе с роликами, сегвеями и скейтбордами их объединят в категорию «средства индивидуальной мобильности» (СИМ).

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев в интервью «Говорит Москва» одобрил инициативу. Он рассказал, что совещание по этому вопросу прошло примерно полгода назад, а сейчас ГИБДД работает над самими правилами.



«То предложение, которое сейчас есть, — ограничивающее скорость движения, — наверное, оно самое разумное, потому что другие страны подошли к этому вопросу, исходя из мощности и массы самоката или гироскутера. Но у нас проконтролировать мощность этих вещей уже не удастся, потому что на моторчиках она не написана и размеры совершенно не определяют то, насколько он резвый. Наверно, Госавтоинспекция прикинула, что им будет удобно постоять с радаром и проконтролировать на тротуаре, с какой скоростью передвигаются люди на самокатах».



Васильев напомнил, что всё, что находится в ПДД, обязательно будет отражено в кодексе административных правонарушений, в том числе, штрафы.



По новым ПДД владельцы СИМ должны будут ездить только по велодорожкам, тротуарам или с правой стороны проезжей части со скоростью не более 20 км/ч.

