Новые ПДД для электросамокатов и гироскутеров поддержали в Госдуме
19:30 05.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Госдуме поддержали новые ПДД для электросамокатов и гироскутеров. Вместе с роликами, сегвеями и скейтбордами их объединят в категорию «средства индивидуальной мобильности» (СИМ).
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев в интервью «Говорит Москва» одобрил инициативу. Он рассказал, что совещание по этому вопросу прошло примерно полгода назад, а сейчас ГИБДД работает над самими правилами.
«То предложение, которое сейчас есть, — ограничивающее скорость движения, — наверное, оно самое разумное, потому что другие страны подошли к этому вопросу, исходя из мощности и массы самоката или гироскутера. Но у нас проконтролировать мощность этих вещей уже не удастся, потому что на моторчиках она не написана и размеры совершенно не определяют то, насколько он резвый. Наверно, Госавтоинспекция прикинула, что им будет удобно постоять с радаром и проконтролировать на тротуаре, с какой скоростью передвигаются люди на самокатах».
Васильев напомнил, что всё, что находится в ПДД, обязательно будет отражено в кодексе административных правонарушений, в том числе, штрафы.
По новым ПДД владельцы СИМ должны будут ездить только по велодорожкам, тротуарам или с правой стороны проезжей части со скоростью не более 20 км/ч.
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