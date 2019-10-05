Российский союз спасателей не будет ликвидирован
20:00 05.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководство Российского союза спасателей (Россоюзспас), созданного в 2006 году тогдашним первым замглавы МЧС Юрием Воробьевым, на внеочередном съезде проголосовало против ликвидации организации. Об этом ТАСС в субботу сообщил бывший председатель высшего совета организации Сергей Щетинин.
Ранее сообщалось, что 30 августа высший совет Россоюзспаса принял решение рассмотреть вопрос о ликвидации организации в связи с недостатком финансирования. "Организация остается, продолжит работать, двигаться дальше и развиваться. Это был технический вопрос (о ликвидации - прим. ТАСС). У организации сменился президент - им стал Мингалеев Салават. Я добровольно покинул свой пост - надо дать дорогу молодежи", - сказал Щетинин.
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