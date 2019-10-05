Медведев прокомментировал идею возвращения на Кубу военного контингента
20:30 05.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Дмитрий Медведев прокомментировал идею возвращения на Кубу военного контингента. «Строго говоря, у нас в советские времена здесь не было базы», — сказал премьер-министр в интервью программе «Вести в субботу».
Её ведущий Сергей Брилёв поинтересовался у главы кабмина, обсуждался ли такой вопрос на встрече с первым секретарём центрального комитета Компартии страны Раулем Кастро. По словам журналиста, в кулуарах переговоров было много разговоров на эту тему.
На это Дмитрий Медведев ответил: «Пусть говорят. Мы с ним говорили о сотрудничестве, вспоминали прошлое, как мы с ним в первый раз встретились, и какой путь проделали наши отношения за эти годы». Говорит Москва
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