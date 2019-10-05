КНДР прервала переговоры на рабочем уровне с США
21:00 05.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители КНДР прервали консультации на рабочем уровне с американскими коллегами. Об этом, как в субботу сообщило агентство Рёнхап, сообщил представитель МИД КНДР Ким Мён Гиль, глава северокорейской делегации на переговорах в Швеции, выступая перед посольством КНДР в Стокгольме.
С таким заявлением Ким Мён Гиль выступил после встречи со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Бигэном.
Ранее министр иностранных дел Швеции Анн Линде в "Твиттере" подтвердила проведение переговоров между делегациями рабочего уровня США и КНДР в своей стране.
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