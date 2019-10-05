0
0
113
НОВОСТИ

КНДР прервала переговоры на рабочем уровне с США

21:00 05.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители КНДР прервали консультации на рабочем уровне с американскими коллегами. Об этом, как в субботу сообщило агентство Рёнхап, сообщил представитель МИД КНДР Ким Мён Гиль, глава северокорейской делегации на переговорах в Швеции, выступая перед посольством КНДР в Стокгольме.

С таким заявлением Ким Мён Гиль выступил после встречи со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Бигэном.

Ранее министр иностранных дел Швеции Анн Линде в "Твиттере" подтвердила проведение переговоров между делегациями рабочего уровня США и КНДР в своей стране.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:30 05.10.2019
Медведев прокомментировал идею возвращения на Кубу военного контингента
0
147
20:00 05.10.2019
Российский союз спасателей не будет ликвидирован
0
175
19:30 05.10.2019
Новые ПДД для электросамокатов и гироскутеров поддержали в Госдуме
0
204
19:00 05.10.2019
Эрдоган не исключил, что операция Турции в Сирии может начаться в ближайшие дни
0
237
18:30 05.10.2019
МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении россиянки Юзик
0
252
18:00 05.10.2019
Двух американцев задержали за порчу Пизанской башни
0
289
17:30 05.10.2019
Доходы россиян упадут в 2019 г. из-за необходимости платить проценты по кредитам - Минфин
0
306
17:00 05.10.2019
Более 90 из 150 российских спутников на орбите функционируют в интересах Минобороны
0
337
16:00 05.10.2019
Несколько тысяч человек в Риге приняли участие в марше против ликвидации русских школ
0
380
15:00 05.10.2019
Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя
0
375

Возврат к списку