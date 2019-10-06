СМИ: Трамп признался, что не хотел звонить Зеленскому

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил республиканцам в Палате представителей Конгресса США, что не хотел проводить в июле телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, и согласился на беседу только по настоятельной просьбе американского министра энергетики Рика Перри. Об этом сообщил в субботу новостной портал "Аксиос" со ссылкой на свои источники, знакомые с содержанием закрытой телефонной беседы Трампа и его однопартийцев, состоявшейся в пятницу.

"Не многие знают, что я даже не хотел звонить [Зеленскому]. Единственная причина, по которой я позвонил, это просьба Рика. Что-то про завод по сжижению природного газа [СПГ]", - цитирует Трампа источник портала. Говоря о главе Минэнерго США, по данным "Аксиос", хозяин Белого дома добавил: "Больше [информации] по этому поводу появится в ближайшие несколько дней".

В остальном же глава вашингтонской администрации повторял то же самое, что и заявлял публично. Так, он называл звонок безупречным и подчеркивал, что не сделал ничего плохого во время беседы.

По мнению портала, президент, возможно, стремится дистанцироваться от ответственности за проведенную телефонную беседу или переложить ее на Перри, который, по данным газеты "Политико", намерен покинуть свой пост в ноябре.