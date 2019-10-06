0
0
116
НОВОСТИ

СМИ: Трамп признался, что не хотел звонить Зеленскому

09:00 06.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил республиканцам в Палате представителей Конгресса США, что не хотел проводить в июле телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, и согласился на беседу только по настоятельной просьбе американского министра энергетики Рика Перри. Об этом сообщил в субботу новостной портал "Аксиос" со ссылкой на свои источники, знакомые с содержанием закрытой телефонной беседы Трампа и его однопартийцев, состоявшейся в пятницу.

"Не многие знают, что я даже не хотел звонить [Зеленскому]. Единственная причина, по которой я позвонил, это просьба Рика. Что-то про завод по сжижению природного газа [СПГ]", - цитирует Трампа источник портала. Говоря о главе Минэнерго США, по данным "Аксиос", хозяин Белого дома добавил: "Больше [информации] по этому поводу появится в ближайшие несколько дней".

В остальном же глава вашингтонской администрации повторял то же самое, что и заявлял публично. Так, он называл звонок безупречным и подчеркивал, что не сделал ничего плохого во время беседы.

По мнению портала, президент, возможно, стремится дистанцироваться от ответственности за проведенную телефонную беседу или переложить ее на Перри, который, по данным газеты "Политико", намерен покинуть свой пост в ноябре.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:15 06.10.2019
Сегодня в Москве сильный ветер, дождь и мокрый снег
0
97
09:05 06.10.2019
Сотрудники ФБР час допрашивали депутата Госдумы Юмашеву
0
121
21:00 05.10.2019
КНДР прервала переговоры на рабочем уровне с США
0
665
20:30 05.10.2019
Медведев прокомментировал идею возвращения на Кубу военного контингента
0
738
20:00 05.10.2019
Российский союз спасателей не будет ликвидирован
0
707
19:30 05.10.2019
Новые ПДД для электросамокатов и гироскутеров поддержали в Госдуме
0
748
19:00 05.10.2019
Эрдоган не исключил, что операция Турции в Сирии может начаться в ближайшие дни
0
745
18:30 05.10.2019
МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении россиянки Юзик
0
784
18:00 05.10.2019
Двух американцев задержали за порчу Пизанской башни
0
784
17:30 05.10.2019
Доходы россиян упадут в 2019 г. из-за необходимости платить проценты по кредитам - Минфин
0
827

Возврат к списку