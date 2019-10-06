СМИ: На границе Турции с Сирией возросло число турецких военных

10:25 Источник: РОСБАЛТ

На границе Турции с Сирией увеличилось число турецких военных и единиц военной техники, передает "Росбалт" со ссылкой на CNN Turk. Стягивание турецких сил было замечено в пограничном города Акчакал.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что страна может начать операцию в Сирии в ближайшее время.







