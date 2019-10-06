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НОВОСТИ

СМИ: На границе Турции с Сирией возросло число турецких военных

10:25 06.10.2019 Источник: РОСБАЛТ

На границе Турции с Сирией увеличилось число турецких военных и единиц военной техники, передает "Росбалт" со ссылкой на CNN Turk. Стягивание турецких сил было замечено в пограничном города Акчакал. 

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что страна может начать операцию в Сирии в ближайшее время. 



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