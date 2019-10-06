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НОВОСТИ

В Нижегородской области опрокинулся туристический автобус

11:03 06.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десять человек получили травмы в результате опрокидывания туристического автобуса в Гагинском районе Нижегородской области, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В Гагинском районе у села Паново-Осаново произошло опрокидывание туристического автобуса. По предварительным данным, погибших нет, пострадали десять человек", - сказали в пресс-службе.

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