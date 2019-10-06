В Нижегородской области опрокинулся туристический автобус
11:03 06.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Десять человек получили травмы в результате опрокидывания туристического автобуса в Гагинском районе Нижегородской области, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"В Гагинском районе у села Паново-Осаново произошло опрокидывание туристического автобуса. По предварительным данным, погибших нет, пострадали десять человек", - сказали в пресс-службе.
НОВОСТИ
- 11:40 06.10.2019
- Глава МИД Израиля предложил заключить соглашения о ненападении с арабскими странами Персидского залива
- 10:25 06.10.2019
- СМИ: На границе Турции с Сирией возросло число турецких военных
- 10:16 06.10.2019
- Володин назвал циничной провокацией допрос Юмашевой
- 09:15 06.10.2019
- Сегодня в Москве сильный ветер, дождь и мокрый снег
- 09:05 06.10.2019
- Сотрудники ФБР час допрашивали депутата Госдумы Юмашеву
- 09:00 06.10.2019
- СМИ: Трамп признался, что не хотел звонить Зеленскому
- 21:00 05.10.2019
- КНДР прервала переговоры на рабочем уровне с США
- 20:30 05.10.2019
- Медведев прокомментировал идею возвращения на Кубу военного контингента
- 20:00 05.10.2019
- Российский союз спасателей не будет ликвидирован
- 19:30 05.10.2019
- Новые ПДД для электросамокатов и гироскутеров поддержали в Госдуме
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать