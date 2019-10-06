Полиция разогнала демонстрантов в Гонконге с помощью слезоточивого газа

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона групп радикальных демонстрантов у правительственного комплекса, а также в ряде районов в материковой части города. Об этом передает в прямом эфире местное телевидение.

В воскресенье десятки тысяч протестующих из числа молодежи вновь вышли на улицы. Лица многих из них по-прежнему скрыты масками, несмотря на запрет, введенный в пятницу главой местной администрации Кэрри Лам. Митингующие блокируют движение транспорта, возводят баррикады, разбрасывают мусор, совершают акты вандализма, пишут ругательства в адрес Китая, местных властей и полиции с помощью баллончиков с распылителем краски.

Из-за опасений массовых беспорядков в городе закрыты многие магазины, рестораны, торговые центры и половина станций метро. Администрация метрополитена в воскресенье утром возобновила его работу в ограниченном режиме: поезда будут ходить до 21:00 (16:00 мск). В субботу подземка целый день оставалась закрытой из-за ремонта после актов вандализма.

В пятницу власти Гонконга ввели запрет на ношение масок во время демонстраций и публичных мероприятий. Нарушение этого указа может повлечь за собой тюремное заключение сроком до одного года и штраф в размере 25 тыс. гонконгских долларов ($3,2 тыс). Однако нововведение не остановило митингующих, а, напротив, спровоцировало эскалацию протестов и новые погромы. Оппозиционные политики попытались оспорить запрет в Верховном суде, однако их иск не был удовлетворен.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации Кэрри Лам отказаться от этой инициативы, демонстрации продолжаются.

Ожидается, что уличные протесты возобновятся в понедельник.