Стрельба в американском баре: четыре человека погибли
13:23 06.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Не менее четырех человек погибли, еще пятеро получили ранения в результате стрельбы, открытой в воскресенье неизвестным в американском городе Канзас-Сити (штат Миссури). Об этом сообщила телекомпания NBC.
По ее данным, инцидент произошел поздно ночью в одном из городских баров. Подозреваемый зашел в заведение и открыл огонь по посетителям. Как сообщает телекомпания CNN, стрелявший пока находится на свободе.
К месту происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Дополнительной информации не приводится.
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