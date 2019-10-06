Стрельба в американском баре: четыре человека погибли

13:23 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее четырех человек погибли, еще пятеро получили ранения в результате стрельбы, открытой в воскресенье неизвестным в американском городе Канзас-Сити (штат Миссури). Об этом сообщила телекомпания NBC.

По ее данным, инцидент произошел поздно ночью в одном из городских баров. Подозреваемый зашел в заведение и открыл огонь по посетителям. Как сообщает телекомпания CNN, стрелявший пока находится на свободе.

К месту происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Дополнительной информации не приводится.