МИД РФ заявил решительный протест США из-за допроса Юмашевой

13:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД РФ заявил решительный протест властям США в связи с задержанием и допросом сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой и назвал произошедшее очередной враждебной акцией. Такая оценка содержится в комментарии ведомства, опубликованном в воскресенье.

"Заявляем решительный протест в связи с действиями властей США в отношении депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Инги Юмашевой, которая накануне была задержана в нью-йоркском аэропорту агентами ФБР и подвергнута допросу. Это очередная враждебная акция против России и ее представителей, явно нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско- американских отношений", - говорится в сообщении.