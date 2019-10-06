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Екатеринбургская епархия РПЦ призвала верующих голосовать 13 октября

14:10 06.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Екатеринбургская епархия призвала прихожан принять участие в опросе по выбору места для строительства храма Святой Екатерины, который пройдет 13 октября по инициативе городских властей. Митрополит призвал проголосовать за площадку на месте бывшего приборостроительного завода в историческом центре города.

"Сегодня за воскресным богослужением в городских храмах зачитано обращение митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, призвавшего духовенство и паству принять участие в опросе по месту строительства главного городского собора и высказаться за площадку в историческом центре города - на месте бывшего приборостроительного завода", - рассказала в воскресенье пресс-служба епархии.

Опрос пройдет на 51 участке. На каждом смогут присутствовать до четырех наблюдателей. На изготовление бюллетеней потребуется 1 млн рублей. Общая стоимость опроса обойдется городскому бюджету в 6 млн рублей. По словам руководителя аппарата администрации Екатеринбурга Ильи Захарова, опрос будет считаться состоявшимся при явке 1% от общего числа избирателей - это 10857 человек.

Депутаты екатеринбургской думы 24 сентября утвердили две площадки для включения в опросный лист о месте строительства храма: участки на месте Приборостроительного завода и за Макаровским мостом.

В мае в Екатеринбурге проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства церкви не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Ее планируют возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.

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