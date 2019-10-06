В РПЦ назвали русских "народом-убийцей"

14:25 Источник: Вести.Ru

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что "русский народ — убийца". По мнению священника, русский народ заслужил такую характеристику за разрешенные аборты, передают "Вести.ru".

Священник сравнил аборты с убийством беспомощного старика, который передвигается с помощью палочки, и призвал отказаться от них даже при наличии медицинских показаний. По мнению главы патриаршей комиссии, из-за лояльного отношения к абортам население России вскоре может оказаться в подчинении у "мусульман с юга и азиатов с востока".



