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НОВОСТИ

В РПЦ назвали русских "народом-убийцей"

14:25 06.10.2019 Источник: Вести.Ru

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что "русский народ — убийца". По мнению священника, русский народ заслужил такую характеристику за разрешенные аборты, передают "Вести.ru".

Священник сравнил аборты с убийством беспомощного старика, который передвигается с помощью палочки, и призвал отказаться от них даже при наличии медицинских показаний. По мнению главы патриаршей комиссии, из-за лояльного отношения к абортам население России вскоре может оказаться в подчинении у "мусульман с юга и азиатов с востока".


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