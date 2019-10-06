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НОВОСТИ

На горнолыжном курорте в Австрии убиты пять человек

15:04 06.10.2019 Источник: РОСБАЛТ

На популярном горнолыжном курорте Китцбюэль в Австрии убиты пять человек, передает "Росбалт" со ссылкой на Frankfurter Rundschau.

Сообщается, что 25-летний мужчина из ревности застрелил подругу, ее родителей, брата, а также ее нового молодого человека.

Стрелок сдался полиции.


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