КНДР не собирается вести переговоры с США, пока Вашингтон не изменит свою политику

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР не собирается вести переговоры с США до тех пор, пока Вашингтон не изменит свою политику в отношении Пхеньяна. Об этом говорится в заявлении северокорейского МИД, переданном по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Пхеньян не желает участвовать в переговорах до тех пор, пока США не предпримут "реальные шаги по полному и необратимому отказу от враждебной политики" в отношении КНДР.

МИД КНДР также раскритиковал подход США к консультациям с северокорейской делегацией, состоявшимся в Стокгольме. "США не сделали ничего для того, чтобы подготовиться к этим переговорам, а только преследовали свои политические интересы, используя американо-северокорейские консультации для [достижения] внутриполитических целей", - цитирует агентство Рёнхап заявление МИД КНДР. В связи с этим Пхеньян считает безосновательным говорить о том, что стороны могут вновь встретиться в ближайшее время.

Предварительная двусторонняя встреча между США и КНДР прошла в Стокгольме 4 октября. Рабочие переговоры начались 5 октября, однако в тот же день были прерваны. Как сообщала шведская газета "Дагенс нюхетер", представитель МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил, что Пхеньян был "разочарован США, которые ничего не принесли за стол переговоров".

При этом глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус по итогам консультаций заявила, что переговоры, продлившиеся несколько часов, носили конструктивный характер. Она также отметила, что делегация США приняла приглашение Швеции вернуться в Стокгольм через две недели и продолжить консультации с КНДР. Ортэгус не указала при этом, как отреагировал на аналогичное предложение Пхеньян.