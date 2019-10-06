Скончался вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
18:10 06.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Похороны умершего на 62-м году жизни после продолжительной болезни вице-спикера Совета Федерации, сенатора от исполнительной власти Ростовской области Евгения Бушмина пройдут 8 октября, предположительно, на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил ТАСС глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.
"К сожалению, сегодня после продолжительной болезни он скончался. Он был мужественным человеком, боролся, но, к сожалению, так произошло. Прощание пройдет в ритуальном зале ЦКБ (Центральной клинической больницы - прим. ТАСС) 8 октября. Похоронен Евгений Викторович будет, предварительно, на Троекуровском кладбище", - сказал Тимченко.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Ростовской области, губернатор региона Василий Голубев "направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Евгения Викторовича".
Бушмин родился 4 октября 1958 года. В 1980 году окончил Горьковский государственный университет по специальности инженер-экономист, позднее получил степень кандидата экономических наук.
С 2005 года входит в Совет Федерации как сенатор от исполнительного органа государственной власти Ростовской области. Срок окончания полномочий Бушмина должен был истечь в сентябре 2020 года.
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