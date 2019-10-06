ФБР отказывается комментировать допрос Юмашевой
19:00 06.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказывается комментировать ситуацию с задержанием для допроса сотрудниками службы депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. Об этом сообщили корр. ТАСС в воскресенье в пресс-службе ФБР.
"У нас нет комментариев [по данной ситуации]", - ответил представитель ФБР на просьбу пояснить причины задержания Юмашевой.
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