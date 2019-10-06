В беспорядках в Ираке погибли 104 человека

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 104 человека погибли и свыше 6 тыс. пострадали в результате беспорядков и столкновений в Ираке. Такие данные, как передает телеканал "Аль-Арабия", привел в воскресенье на пресс-конференции официальный представитель министерства внутренних дел генерал-майор Саад Маан.



По его словам, большинство погибших - демонстранты, в числе убитых и восемь сотрудников силовых структур.



С начала октября в разных районах Ирака начались антиправительственные выступления в знак протеста против плохих условий жизни и коррупции, эти митинги быстро переросли в беспорядки. Наиболее ожесточенные столкновения происходили в Багдаде, а также в южных провинциях.