В беспорядках в Ираке погибли 104 человека
20:15 06.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его словам, большинство погибших - демонстранты, в числе убитых и восемь сотрудников силовых структур.
С начала октября в разных районах Ирака начались антиправительственные выступления в знак протеста против плохих условий жизни и коррупции, эти митинги быстро переросли в беспорядки. Наиболее ожесточенные столкновения происходили в Багдаде, а также в южных провинциях.
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