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В беспорядках в Ираке погибли 104 человека

20:15 06.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 104 человека погибли и свыше 6 тыс. пострадали в результате беспорядков и столкновений в Ираке. Такие данные, как передает телеканал "Аль-Арабия", привел в воскресенье на пресс-конференции официальный представитель министерства внутренних дел генерал-майор Саад Маан. 

По его словам, большинство погибших - демонстранты, в числе убитых и восемь сотрудников силовых структур. 

С начала октября в разных районах Ирака начались антиправительственные выступления в знак протеста против плохих условий жизни и коррупции, эти митинги быстро переросли в беспорядки. Наиболее ожесточенные столкновения происходили в Багдаде, а также в южных провинциях.

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