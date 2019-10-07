ВС США не будут поддерживать военную операцию Турции на севере Сирии - Белый дом

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы США не станут поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а также не будут находиться поблизости от места ее проведения. Об этом говорится в распространенном в воскресенье письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм по итогам телефонных переговоров американского лидера Дональда Трампа и турецкого президента Тайипа Эрдогана.

"Турция в ближайшее время будет продвигаться вперед со своей давно запланированной операцией в северной части Сирии. Вооруженные силы Соединенных Штатов не станут поддерживать или принимать участие в операции, и силы Соединенных Штатов, которые нанесли поражение местному "халифату" ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС), больше не будут находиться в непосредственной близости [от места проведения операции]", - сообщила Гришэм.

В субботу Эрдоган объявил во время телевизионного выступления о готовящейся операции на северо-востоке Сирии. Он не исключил вероятность того, что военные действия с применением авиации против курдских формирований, которые в Анкаре считают террористическими, могут начаться в ближайшие дни.