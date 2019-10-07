Трамп обвинил спикера Палаты представителей США в госизмене и призвал к ее импичменту
07:18 07.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский президент Дональд Трамп обвинил в воскресенье спикера контролируемой демократами Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в государственной измене и высказался за ее "немедленный импичмент". Соответствующее сообщение он разместил в воскресенье на своей странице в "Твиттере".
По мнению президента, Пелоси знала о "лжи и массовых подтасовках" председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа, которого Трамп ранее резко критиковал и даже призывал арестовать по причине возможного искажения с его стороны содержания телефонной беседы американского и украинского лидеров. В связи с этим, считает глава государства, Пелоси "во всех отношениях виновна в особо тяжких преступлениях <...> и даже госизмене" наравне с Шиффом. "Как я полагаю, это означает, что они вместе со всеми теми, кто злобно "вступал в сговор" с ними, всем должен быть немедленно объявлен импичмент!" - заключил Трамп.
Спикер в сентябре заявила о начале процедуры импичмента хозяина Белого дома в нижней палате американского законодательного органа.
НОВОСТИ
- 07:00 07.10.2019
- ВС США не будут поддерживать военную операцию Турции на севере Сирии - Белый дом
- 20:15 06.10.2019
- В беспорядках в Ираке погибли 104 человека
- 19:00 06.10.2019
- ФБР отказывается комментировать допрос Юмашевой
- 18:10 06.10.2019
- Скончался вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
- 17:21 06.10.2019
- Премьер Италии предложил восстановить G8 с участием России
- 16:00 06.10.2019
- КНДР не собирается вести переговоры с США, пока Вашингтон не изменит свою политику
- 15:40 06.10.2019
- В Москве из-за гололедицы объявлен "желтый" уровень опасности
- 15:04 06.10.2019
- На горнолыжном курорте в Австрии убиты пять человек
- 14:40 06.10.2019
- Песков: Пока нет конкретики по встрече Путина и Трампа на полях саммита АТЭС
- 14:25 06.10.2019
- В РПЦ назвали русских "народом-убийцей"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать