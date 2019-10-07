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Трамп обвинил спикера Палаты представителей США в госизмене и призвал к ее импичменту

07:18 07.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп обвинил в воскресенье спикера контролируемой демократами Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в государственной измене и высказался за ее "немедленный импичмент". Соответствующее сообщение он разместил в воскресенье на своей странице в "Твиттере".

По мнению президента, Пелоси знала о "лжи и массовых подтасовках" председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа, которого Трамп ранее резко критиковал и даже призывал арестовать по причине возможного искажения с его стороны содержания телефонной беседы американского и украинского лидеров. В связи с этим, считает глава государства, Пелоси "во всех отношениях виновна в особо тяжких преступлениях <...> и даже госизмене" наравне с Шиффом. "Как я полагаю, это означает, что они вместе со всеми теми, кто злобно "вступал в сговор" с ними, всем должен быть немедленно объявлен импичмент!" - заключил Трамп.

Спикер в сентябре заявила о начале процедуры импичмента хозяина Белого дома в нижней палате американского законодательного органа.

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