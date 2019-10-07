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Журналисты российского информцентра "Известия" попали под обстрел со стороны ВСУ на юге ДНР

07:30 07.10.2019

Журналисты российского информационного центра «Известия» 6 октября попали под обстрел со стороны армии Киева в прифронтовом селе Коминтерново на юге ДНР. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

«Сегодня (06.10 - прим. ред.) с 15:30 до 18:30 боевики 36-й бригады обстреливали из зенитных установок, вооружения БМП, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия населенный пункт Коминтерново, — сказано в сообщении. — Под обстрел попали съемочные группы информационного центра «Известия» и пресс-службы НМ ДНР, прибывшие в указанный район для фиксации разрушений домостроений по улице Ахматовой 28 и 30».

В УНМ добавили, что благодаря профессиональным действиям военнослужащих Республики съемочные группы благополучно эвакуированы из зоны обстрела, жертв удалось избежать. ДАН

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