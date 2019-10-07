Журналисты российского информцентра "Известия" попали под обстрел со стороны ВСУ на юге ДНР
07:30 07.10.2019
Журналисты российского информационного центра «Известия» 6 октября попали под обстрел со стороны армии Киева в прифронтовом селе Коминтерново на юге ДНР. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Республики.
«Сегодня (06.10 - прим. ред.) с 15:30 до 18:30 боевики 36-й бригады обстреливали из зенитных установок, вооружения БМП, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия населенный пункт Коминтерново, — сказано в сообщении. — Под обстрел попали съемочные группы информационного центра «Известия» и пресс-службы НМ ДНР, прибывшие в указанный район для фиксации разрушений домостроений по улице Ахматовой 28 и 30».
В УНМ добавили, что благодаря профессиональным действиям военнослужащих Республики съемочные группы благополучно эвакуированы из зоны обстрела, жертв удалось избежать. ДАН
Новости
- 08:53 07.10.2019
- Украинские военные заняли село в Донбассе перед отводом сил
- 08:45 07.10.2019
- Украинские националисты пригрозили устроить "конец режима Зеленского"
- 08:36 07.10.2019
- В Минске прошел митинг против более тесной интеграции Белоруссии с РФ
- 08:31 07.10.2019
- За сутки ВСУ один раз обстреляли территорию ЛНР — Народная милиция
- 08:25 07.10.2019
- 7 октября президент Российской Федерации Владимир Путин отпразднует 67-летие
- 08:22 07.10.2019
- Союзники Трампа пытались сменить руководство "Нафтогаза" - СМИ
- 08:12 07.10.2019
- Пикеты памяти погибшей журналистки Анны Политковской пройдут сегодня в Санкт-Петербурге
- 07:49 07.10.2019
- Авиаперевозчики попросили помощи из бюджета для сдерживания роста цен на билеты - газета
- 07:35 07.10.2019
- Дипломаты РФ в Нью-Йорке проводят депутата Юмашеву на рейс домой - посол Антонов
- 07:18 07.10.2019
- Трамп обвинил спикера Палаты представителей США в госизмене и призвал к ее импичменту
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать