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Авиаперевозчики попросили помощи из бюджета для сдерживания роста цен на билеты - газета

07:49 07.10.2019 Источник: Интерфакс

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила заместителю председателя правительства РФ Максиму Акимову и министру транспорта РФ Евгению Дитриху письмо с предложениями по сдерживанию роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости авиатоплива, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минтранса и источники на авиарынке.

"Авиакомпании предложили правительству несколько сценариев, позволяющих стабилизировать их финансовое состояние и не допустить резкого подорожания билетов. Все варианты предусматривают помощь из бюджета. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) на прошлой неделе направила инициативы вице-премьеру Максиму Акимову и главе Минтранса Евгению Дитриху", - говорится в публикации.

В аппарате зампредседателя правительства РФ изданию подтвердили получение письма от АЭВТ.

При этом, как уточняет издание, для сдерживания цен на билеты авиакомпании просят правительство выделить им из бюджета 8-9 млрд рублей в рамках демпфера, а также единовременно еще 23 млрд рублей.


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