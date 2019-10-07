Союзники Трампа пытались сменить руководство "Нафтогаза" - СМИ
08:22 07.10.2019 Источник: РОСБАЛТ
Американские бизнесмены, имеющие связи с президентом США Дональдом Трампом и его личным адвокатом Рудольфом Джулиани, предпринимали усилия для смены руководства украинской энергетической компании «Нафтогаз», передает Associated Press со ссылкой на два информированных источника.
По сведениям источников, целью их действий было заключение в дальнейшем выгодных контрактов с «Нафтогазом» для компаний, принадлежащих союзникам Трампа.
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