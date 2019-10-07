08:25 Источник: REGNUM

7 октября президент Российской Федерации Владимир Путин отпразднует 67-летие. Зачастую в такой день график главы государства всё равно включены рабочие, публичные мероприятия.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер отметит свой день рождения в кругу близких людей.

По его словам, Путин, который недавно побывал в сибирской тайге, планирует провести день рождения на природе.