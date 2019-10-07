За сутки ВСУ один раз обстреляли территорию ЛНР — Народная милиция

08:31 Источник: REGNUM

За минувшие сутки зафиксирован один обстрел территории ЛНР со стороны боевиков ВСУ, сообщили 7 октября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Представители 59-й бригады ВСУ открыли огонь из вооружения БМП, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия по населённому пункту Нижнее Лозовое.

«Информация о разрушениях и пострадавших среди мирного населения уточняется», — сказано в сообщении.

В пресс-службе призвали международных наблюдателей вмешаться в происходящее и оказать давление на украинскую сторону, чтобы прекратить обстрелы.