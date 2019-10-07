В Минске прошел митинг против более тесной интеграции Белоруссии с РФ

08:36 Источник: РОСБАЛТ

В столице Белоруссии прошел митинг против более тесной интеграции страны с РФ. Об этом сказано в сообщении DW.

Манифестанты обвинили президента Белоруссии Александра Лукашенко в том, что он «родину продал». Правоохранители в акцию, организованную лидером незарегистрированной партии «Народная грамада» («Народная община») Николаем Статкевичем, не вмешивались.