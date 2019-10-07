0
0
154
НОВОСТИ

Спикер Рады назвал важнейшие условия для закона об особом статусе Донбасса

09:00 07.10.2019 Источник: РБК

Одной из «красных линий» для нового закона об особом статусе Донбасса является проведение там выборов в соответствии с украинским законодательством. Об этом сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала «Украина».

«Ключевым вопросом стоит вопрос о выборах. Выборы могут происходить исключительно по украинскому законодательству, и это одна из тех красных линий, о которых мы говорили», — сказал Разумков (цитата по Hromadske).

В качестве второй «красной линии» спикер Рады обозначил компонент безопасности. В него входит в том числе контроль за российско-украинской границе. Только тогда, когда он будет реализован и когда ОБСЕ признает выборы в Донбассе, заработает украинский закон об особом статусе региона, добавил Разумков.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 07.10.2019
Пять человек, включая четырех детей, погибли при пожаре в Волоколамске
0
28
10:05 07.10.2019
Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом в Самаре
0
60
10:00 07.10.2019
Американские СМИ посчитали количество танков у РФ и НАТО
0
69
09:32 07.10.2019
Правила блокировки счетов людей из списка экстремистов могут изменить
0
103
09:27 07.10.2019
"Активный гражданин" определит лучший объект реставрации
0
114
09:20 07.10.2019
Прирост населения в России начнется не ранее 2024 года - МЭР
0
129
09:05 07.10.2019
В Японском море спасают экипаж северокорейской шхуны
0
142
08:53 07.10.2019
Украинские военные заняли село в Донбассе перед отводом сил
0
180
08:45 07.10.2019
Украинские националисты пригрозили устроить "конец режима Зеленского"
0
183
08:36 07.10.2019
В Минске прошел митинг против более тесной интеграции Белоруссии с РФ
0
205

Возврат к списку