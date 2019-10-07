Спикер Рады назвал важнейшие условия для закона об особом статусе Донбасса
09:00 07.10.2019 Источник: РБК
Одной из «красных линий» для нового закона об особом статусе Донбасса является проведение там выборов в соответствии с украинским законодательством. Об этом сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала «Украина».
«Ключевым вопросом стоит вопрос о выборах. Выборы могут происходить исключительно по украинскому законодательству, и это одна из тех красных линий, о которых мы говорили», — сказал Разумков (цитата по Hromadske).
В качестве второй «красной линии» спикер Рады обозначил компонент безопасности. В него входит в том числе контроль за российско-украинской границе. Только тогда, когда он будет реализован и когда ОБСЕ признает выборы в Донбассе, заработает украинский закон об особом статусе региона, добавил Разумков. РБК
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