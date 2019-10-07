В Японском море спасают экипаж северокорейской шхуны
09:05 07.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Японском море идёт спасательная операция после столкновения судов. Береговая охрана Японии вытащила из воды часть экипажа северокорейской шхуны.
Как сообщает агентство Kyodo, шхуна из КНДР столкнулась с японским инспекционным судном. Северокорейские рыбаки оказались в воде сразу после ЧП, шхуна получила серьёзные повреждения и стала тонуть. Число спасённых не называется. Известно, что на борту находились 20 человек. Говорит Москва
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