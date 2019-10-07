Прирост населения в России начнется не ранее 2024 года - МЭР
09:20 07.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Естественный прирост населения в России начнётся не ранее 2024 года, прогнозирует Минэкономразвития. По данным ведомства, демографические показатели серьёзно влияют на социально-экономическое развитие страны. Последнее время наблюдается устойчивая тенденция старения и ухудшение возрастной структуры населения. В ближайшие 3 года прирост начнётся за счёт мигрантов.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала регион с самой низкой рождаемостью в 2018 году. Это Тамбовская и Ленинградская области. Эхо Москвы
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