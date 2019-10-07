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Правила блокировки счетов людей из списка экстремистов могут изменить

09:32 07.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Росфинмониторинг предложил изменить правила блокировки счетов людей из списка экстремистов. Сейчас они могут тратить не больше 10 тысяч рублей в месяц, а ведомство хочет привязать сумму к региональному прожиточному минимуму. 

Письмо с предложением повысить денежный лимит, доступный фигурантам «экстремистского» списка Росфинмониторинга, направил в администрацию президента журналист Юрий Синодов. В поступившем ему ответе сообщалось, что поправки уже разработаны.

В соответствии с ними люди из списка смогут снимать сумму в размере регионального прожиточного минимума. Между тем, опрошенные «Коммерсантом» правозащитники называют это «косметическим изменением изначально не конституционного закона». Они обращают внимание, что в некоторых случаях поправки лишь усложнят жизнь фигурантам списка, поскольку в отдельных регионах сумма прожиточного минимума даже меньше 10 тысяч рублей, установленных в законе сейчас.

Некоторые из попавших в список людей пожаловались, что не могут снять со своих счетов даже положенные им сейчас деньги и даже устроиться на работу. 

«Экстремистский» список Росфинмониторинга сейчас насчитывает около девяти тысяч человек. В него часто попадают в том числе те, кому еще даже не было предъявлено обвинение.  Эхо Москвы

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