Украинские военные заняли село в Донбассе перед отводом сил

08:53 Источник: Газета.Ru

Командир добровольческого полка «Азов» Андрей Билецкий сообщил, что его бойцы заняли село Золотое в Донбассе. Об этом он сказал в своем видеообращении на YouTube.

Отмечается, что во вторник, 7 октября, согласно Минским соглашениям, войска Украины обязаны покинуть Золотое.

Глава подразделения заявил, что он и его бойцы обещают не покидать село, так как это их последний блокпост.