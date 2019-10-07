Пять человек, включая четырех детей, погибли при пожаре в Волоколамске
10:20 07.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожар в квартире жилого дома в Волоколамске унес жизни пяти человек, сообщили ТАСС в понедельник источник в ГУ МЧС РФ по Московской области.
"В результате пожара в квартире на первом этаже дома на Лазурной улице погибли пять человек, из них четверо - дети. Еще три человека пострадали", - сказали в ведомстве.
Как уточнили в главке, погибла 30-летняя женщина и ее трехлетний ребенок, которые пытались спастись из горящего дома и задохнулись на лестничной клетке. Тела еще троих детей были найдены в одной из двух горевших квартир. Еще трое человек пострадали, но от госпитализации отказались. Пожарные эвакуировали 12 жильцов.
Сообщение о пожаре в трехэтажном многоквартирном жилом доме в деревне Чисмено в Волоколамском городском округе поступило в службу "02" в 02:24 мск. Первые пожарные прибыли в 02:44, в это время горели две квартиры на первом этаже на общей площади 40 кв. метров. В 04:22 пожар был полностью ликвидирован. Всего в доме проживало 17 человек.
Причины пожара устанавливаются.
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