На выборах в Португалии победили социалисты

10:32 Источник: Интерфакс

На состоявшихся в минувшее воскресенье парламентских выборах в Португалии победила правящая Социалистическая партия.

Социалистам удалось получить 106 мест в 230-местном парламенте, из чего следует, что премьер-министру Антониу Коште придется вести переговоры о парламентской поддержке его однопартийного правительства другими левыми силами, как это имело место до нынешних выборов.

