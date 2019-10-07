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НОВОСТИ

На выборах в Португалии победили социалисты

10:32 07.10.2019 Источник: Интерфакс

На состоявшихся в минувшее воскресенье парламентских выборах в Португалии победила правящая Социалистическая партия.

Социалистам удалось получить 106 мест в 230-местном парламенте, из чего следует, что премьер-министру Антониу Коште придется вести переговоры о парламентской поддержке его однопартийного правительства другими левыми силами, как это имело место до нынешних выборов.

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