Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом в Самаре

10:05 Источник: Интерфакс

Шесть человек госпитализированы в Самаре после столкновения в воскресенье пассажирского автобуса с фонарным столбом, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Минздрава региона.

"Еще один пострадавший обратился в лечебное учреждение. В настоящее время госпитализировано шесть человек", - сказал собеседник агентства.



Всего, по данным регионального Минздрава, в ДТП пострадали 15 человек, девять пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.



Ранее сообщалось о 13 пострадавших.



Как сообщается на сайте прокуратуры Самарской области, в настоящее время ведомство начало проверку обстоятельств ДТП.

