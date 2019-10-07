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Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом в Самаре

10:05 07.10.2019 Источник: Интерфакс

Шесть человек госпитализированы в Самаре после столкновения в воскресенье пассажирского автобуса с фонарным столбом, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Минздрава региона.

"Еще один пострадавший обратился в лечебное учреждение. В настоящее время госпитализировано шесть человек", - сказал собеседник агентства.

Всего, по данным регионального Минздрава, в ДТП пострадали 15 человек, девять пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших.

Как сообщается на сайте прокуратуры Самарской области, в настоящее время ведомство начало проверку обстоятельств ДТП.

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