В Минздраве сообщили, что запрет вейпов пока не планируется
11:00 07.10.2019 Источник: Интерфакс
Запрет вейпов возможен в течение двух-трёх лет, если подтвердится, что люди в результате курения умирали, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.
"В отдаленной перспективе - два-три года - возможно. Нужно накопить доказательную базу. Если подтвердится, что смерти в США связаны с этим, а не с лоббированием чьих-то интересов, тогда да", - сказал Киселев-Романов, отвечая на вопрос "Интерфакса" о возможности запрете вейпов в связи с сообщением Центра по контролю заболеваний США о регистрации нескольких десятков смертей и заболеваний из-за курения вейпов.
НОВОСТИ
- 12:00 07.10.2019
- Евросоюз согласится на новую отсрочку Brexit, если Лондон запросит ее - источник
- 11:32 07.10.2019
- В "Газпроме" назвали основания увольнения Рауля Арашукова
- 11:20 07.10.2019
- Никита Белых заявил, что будет выплачивать штраф государству тысячу лет
- 11:05 07.10.2019
- Решение Эквадора выйти из ОПЕК стало неожиданным для организации
- 10:32 07.10.2019
- На выборах в Португалии победили социалисты
- 10:20 07.10.2019
- Пять человек, включая четырех детей, погибли при пожаре в Волоколамске
- 10:05 07.10.2019
- Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом в Самаре
- 10:00 07.10.2019
- Американские СМИ посчитали количество танков у РФ и НАТО
- 09:32 07.10.2019
- Правила блокировки счетов людей из списка экстремистов могут изменить
- 09:27 07.10.2019
- "Активный гражданин" определит лучший объект реставрации
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать