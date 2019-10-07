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НОВОСТИ

В Минздраве сообщили, что запрет вейпов пока не планируется

11:00 07.10.2019 Источник: Интерфакс

Запрет вейпов возможен в течение двух-трёх лет, если подтвердится, что люди в результате курения умирали, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.

"В отдаленной перспективе - два-три года - возможно. Нужно накопить доказательную базу. Если подтвердится, что смерти в США связаны с этим, а не с лоббированием чьих-то интересов, тогда да", - сказал Киселев-Романов, отвечая на вопрос "Интерфакса" о возможности запрете вейпов в связи с сообщением Центра по контролю заболеваний США о регистрации нескольких десятков смертей и заболеваний из-за курения вейпов.

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