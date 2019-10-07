Решение Эквадора выйти из ОПЕК стало неожиданным для организации
11:05 07.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение Эквадора покинуть ОПЕК, в которой он состоит с 1973 года, стало неожиданным для организации. Об этом генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо сообщил в интервью ТАСС в рамках Российской энергетической недели в Москве.
"Я был удивлен, когда получил [соответствующую] корреспонденцию из Кито (столица Эквадора - прим. ТАСС). Эквадор всегда был очень сильным и ценным членом организации. Я имел честь посетить Эквадор два года назад и встретиться с новым руководством, которое выразило свою постоянную поддержку ОПЕК. Поэтому для меня это стало неожиданностью", - сказал он.
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